Voli da Catania da €0,99: le offerte Ryanair e Wizz Air

Le compagnie aeree low cost Ryanair e Wizzair offrono biglietti a prezzi stracciati: ecco le tratte più vantaggiose, con partenza da Catania.

Le vacanze natalizie stanno per finire, ma chi dice che non si potrà viaggiare anche dopo? Sono molte le offerte legate a voli in partenza da Catania lanciate dalle compagnie Ryanair e Wizz Air: di seguito le più interessanti.

Ryanair

La compagnia aerea irlandese propone voli con partenza dall’Aeroporto di Catania a soli €4,99. Per partire a questo prezzo, però, si dovrà aspettare gennaio inoltrato: per esempio, per andare a Bologna è più conveniente aspettare il 14 o il 15 gennaio.

Inoltre, prenotando entro il 31 gennaio 2022, sarà possibile viaggiare tra il 1° aprile 2022 e il 30 settembre 2022 a prezzi davvero vantaggiosi.

Interessanti offerte riguardano, per esempio, giugno: mese in cui si potrà raggiungere, per esempio, Venezia con meno di 9 euro.

Le altre destinazioni italiane ed europee con partenza da Catania e soggette ad offerte sono:

Wizz Air

Anche la compagnia Wizz Air propone biglietti a prezzi molto vantaggiosi per chi preparerà la valigia e partirà dallo scalo catanese: addirittura, coloro che vorranno andare a Torino il 24 o il 27 gennaio 2022 e procederanno rapidamente con l’acquisto, potranno pagare il biglietto soltanto €0,99. Allo stesso prezzo si pagheranno anche voli di ritorno.

Co la stessa compagnia e qualche euro in più, 4,99 in particolare, già da gennaio 2022 sarà possibile raggiungere, per esempio: