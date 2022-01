Ryanair, voli a partire da 8 euro: le offerte da Catania

Ryanair si prepara all'estate. La nuova offerta comprende voli scontati da e per Catania a prezzi bassi senza ulteriori spese di modifica. Ecco alcuni voli.

La nota compagnia low-cost Ryanair prepara i suoi passeggeri all’estate. La nuova offerta pubblicata prevede la possibilità di acquistare voli a basso prezzo entro il 31 gennaio 2022. Si parte tra aprile e settembre in Italia e all’Estero.

Inoltre, nell’offerta è inclusa l’opzione zero costi di modifica: le prenotazioni, effettuate tra il 26 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022 con voli in partenza fino al 30 settembre 2022 incluso, possono essere modificate senza pagare il supplemento cambio volo.

I voli da Catania

Se si parte da Catania, non mancano le opportunità per visitare alcune delle più belle città italiane ed estere. In base al periodo scelto, le offerte valgono sia per l’andata che per il ritorno. Ecco alcune offerte imperdibili: