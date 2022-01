Ryanair, offerte lampo per 24 ore: voli da Catania a 4,99 euro

Per gli amanti dei viaggi è tempo di prenotarne uno. La nota compagnia Ryanair ha lanciato moltissime offerte con voli da e per Catania a partire da 4,99 euro.

La nota compagnia low-cost Ryanair ha lanciato una super offerta lampo con voli a prezzi stracciati a partire da 4 euro da tutta Italia e in particolare da Catania. Dunque, per gli amanti dei viaggi è il momento giusto per prenotare un fine settimana in un paese italiano o europeo.

Voli da Catania

Diverse sono le mete raggiungibili dall’Aeroporto di Catania prezzi bassissimi.

Bologna, Perugia, Milano, Pisa, Verona, Torino, Roma Fiumicino e Venezia a partire da 4,99 euro;

Napoli, Genova, Budapest, Cracovia, Kyiv, Vienna e Varsavia a partire da 7,49 euro;

Berlino, Siviglia, Cagliari e Eindhoven a partire da 9,99 euro;

Voli per Catania

Anche per raggiungere Catania Ryanair ha messo voli voli a partire da 4 euro.