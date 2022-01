Ryanair, voli a €4 da Catania: le offerte last minute

Numerose offerte last minute da e per Catania per numerose città italiane con la nota compagnia aerea Ryanair. Di seguito tutte le offerte disponibili.

La nota compagnia low cot Ryanair ha lanciato un’offerta last minute con voli a partire da 4 euro da Catania per numerose città italiane. Naturalmente, anche i voli di ritorno a Catania hanno gli stessi prezzi stracciati. L’offerta è valida per tutti i voli prenotati entro il 16 gennaio 2022 per volare dal 14 gennaio al 28 febbraio 2022.

I voli da Catania

Bari, Bologna, Milano Malpensa, Perugia, Roma, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona a partire da 4,99 euro;

Napoli, Cagliari e Genova a partire da 7 euro;

Milano Bergamo a partire da 9,99 euro;

I voli per Catania