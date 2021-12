Capodanno 2021: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

Voglia di acquistare prima dell'inizio degli sconti e, in particolare, a Capodanno? Attenzione alle chiusure e alle variazioni di orari previste: ecco quelle dei centri commerciali di Catania e provincia.

Così come accade per Natale e, più in generale, per altri giorni di festa, anche per Capodanno gli orari dei centri commerciali potrebbero variare. Cosa accadrà, nel dettaglio, a Catania e provincia? Di seguito tutte le informazioni che gli amanti dello shopping dovranno necessariamente segnare e non dimenticare.

Centro Sicilia

Gli orari del centro commerciale “Centro Sicilia”, situato a Misterbianco, subiranno alcune variazioni nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio.

Nello specifico:

31 dicembre (venerdì) : sia la Galleria che la Piazza dei Sapori chiuderanno alle ore 19.00;

: sia la Galleria che la Piazza dei Sapori chiuderanno alle ore 19.00; 1 gennaio (sabato): tutto il Centro e il Parco Commerciale chiuderanno per l’intera giornata.

Etnapolis

Ecco gli orari di apertura e chiusura straordinari del centro commerciale “Etnapolis” che si trova, invece, a Belpasso:

31 dicembre (venerdì): il centro resterà aperto fino alle ore 18.30;

il centro resterà aperto fino alle ore 18.30; 1 gennaio (sabato): anche in questo caso il centro resterà chiuso per l’intera giornata.

Porte di Catania

Cosa succederà, invece, al centro commerciale “Porte di Catania”?

31 dicembre (venerdì): sia la galleria che l’area ristorazione e l’ipermercato rimarranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 19:00;

sia la galleria che l’area ristorazione e l’ipermercato rimarranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 19:00; 1 gennaio (sabato): galleria, ipermercato e area ristorazione resteranno chiusi tutto il giorno.

Capodanno 2021: gli orari in altri centri commerciali della Sicilia

Sicilia Outlet Village

Anche l’ampio centro commerciale all’aperto con negozi outlet di abiti firmati e calzature di Agira (in provincia di Enna) seguirà per Capodanno degli orari straordinari.

In particolare:

31 dicembre (venerdì): il Sicilia outlet village sarà aperto dalle 10 alle 18;

il Sicilia outlet village sarà aperto dalle 10 alle 18; 1 gennaio (sabato): il Sicilia outlet village resterà chiuso per l’intera giornata.

In aggiornamento…