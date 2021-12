Santo Stefano 2021: centri commerciali aperti a Catania?

Centri commerciali aperti o chiusi nel giorno di Santo Stefano? Ecco la situazione nel Catanese, e non solo.

“I centri commerciali apriranno a Santo Stefano?“: è una domanda che torna puntuale ogni anno, ma di cui si dimentica spesso la risposta. Tuttavia ottenere informazioni a riguardo risulta davvero importante, soprattutto per chi desidera cambiare un regalo non apprezzato. Ecco di seguito, allora, le informazioni e le differenze relative, in particolare, ai grandi centri presenti a Catania e provincia.

Catania e provincia: centri commerciali aperti?

Attraverso i propri siti e le proprie pagine social ufficiali, i gestori dei centri commerciali hanno informato i clienti circa orari e giorni di chiusura. Non tutti, però, seguono una linea comune.

Chi non ha avuto tempo di consultare questi canali dovrà di fatto sapere che per domenica 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, la maggior parte dei centri commerciali di Catania e provincia ha disposto la chiusura. Ciò varrà per i seguenti:

centro commerciale “Centro Sicilia “, a Misterbianco: la chiusura per l’intera giornata varrà sia per il Centro che per il Parco Commerciale;

“, a Misterbianco: la chiusura per l’intera giornata varrà sia per il Centro che per il Parco Commerciale; centro commerciale “Etnapolis” , a Belpasso;

, a Belpasso; centro commerciale “Porte di Catania”: chiusi sia per l’ipermercato, che la galleria e l’area ristorazione;

Le eccezioni

Ad ogni modo non tutti i centri commerciali rimarranno chiusi. Di fatto, al Parco Commerciale “I Portali” sarà possibile far shopping in tutti i punti vendita, ma solo dalle ore 16:00 alle ore 21:00. L’area ristorazione e il cinema “Cinestar”, al contrario, resteranno aperti dalle ore 15:00 alle ore 24:00.

Qualcuno, infine, sarà disposto ad andare più lontano per il puro piacere di acquistare. Questi dovranno sapere che anche il Sicilia Outlet Village, ad Agira (in provincia di Enna), domenica 26 dicembre resterà aperto dalle ore 10:00 alle ore 21:00.