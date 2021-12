Coronavirus Sicilia, oltre 1400 nuovi casi: i dati per provincia

Oltre 1400 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: Catania ancora prima provincia per contagi. Di seguito i dati.

In Sicilia 1.423 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 31.904 tamponi processati: è quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività è, ora, al 4,46% e la Sicilia risulta essere la settima Regione in Italia per numero di contagi giornalieri.

Si registrano, inoltre, 9 ulteriori decessi: con queste ultime, le vittime siciliane da inizio pandemia sono 7.364.

E per quanto riguarda i ricoverati? Attualmente questi sono in totale 605 (contro i 591 di ieri). Di questi:

538 si trovano in area medica (ieri erano 528);

67 in terapia intensiva (ieri erano 63). In questo caso si registrano otto nuovi ingressi.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia: