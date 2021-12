Natale 2021: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

A Natale i centri commerciali di Catania e provincia rimarranno aperti e riserveranno ai clienti i soliti orari? Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Non tutti desiderano trascorrere in casa sia il 24 che il 25 dicembre, rispettivamente la Vigilia ed il giorno di Natale. Qualcuno, in effetti, sente l’esigenza di distrarsi da giochi e cibo almeno per qualche ora, per fare un giro in grandi centri commerciali. Altri, invece, sono costretti a raggiungere le gallerie per acquistare un regalo dimenticato. Ma i negozi, in questi particolari giorni, saranno aperti? Di seguito tutte le informazioni a riguardo relative ai centri commerciali di Catania e provincia.

Porte di Catania

Si parte dal centro commerciale “Porte di Catania”. All’interno del sito ufficiale, si indicano gli orari relativi al Natale 2021. Sono i seguenti:

venerdì 24 dicembre galleria, ipermercato e area ristorazione resteranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

galleria, ipermercato e area ristorazione resteranno sabato 25 dicembre resterà, invece, tutto chiuso.

Centro Sicilia

Cosa dovrà sapere, invece, chi preferisce visitare il centro commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco? Ecco le relative informazioni circa aperture ed orari:

venerdì 24 dicembre sia la galleria che la Piazza dei Sapori chiuderanno alle ore 19:00 ;

sia la galleria che la Piazza dei Sapori ; sabato 25 dicembre, invece, l’intero Centro ed il Parco Commerciale chiuderanno per l’intera giornata.

Etnapolis

Il centro commerciale “Etnapolis” di Belpasso conta più anni di vita del “Centro Sicilia” ma continua ad essere visitatissimo. Occorrerà non dimenticare che:

venerdì 24 dicembre “Etnapolis” rimarrà aperto al pubblico fino alle ore 20:00 ;

“Etnapolis” rimarrà ; sabato 25 dicembre rimarrà, invece, chiuso.

I Portali

Anche il Parco Commerciale “I Portali”, che sorge a San Giovanni La Punta, è frequentato da numerose persone. Queste dovranno sapere che:

venerdì 24 dicembre tutti i punti vendita chiuderanno in anticipo, ovvero alle ore 19:00;

in anticipo, ovvero sabato 25 dicembre, invece, tutto rimarrà chiuso per l’intera giornata.

Altri centri commerciali della Sicilia: la situazione a Natale

Sicilia Outlet Village

Molti catanesi amano percorrere qualche chilometro in più per raggiungere il Sicilia Outlet Village, ad Agira (Enna). Anche questo ampio centro commerciale cambia i propri orari in alcuni giorni di dicembre. In particolare: