Auguri Natale per studenti: i messaggi più originali da inviare

La redazione di LiveUnict propone una serie di Auguri di Natale per gli studenti in crisi per gli esami universitari in vista della sessione invernale che inizierà a gennaio. Ecco i più originali.

Per gli studenti universitari, le festività natalizie, sono quel periodo dell’anno dove si può respirare un po’ di più e allontanarsi dai libri per qualche giorno prima dell’inizio della temuta sessione invernale che inizia a gennaio.

Ma, a tal proposito, non si sa mai che messaggi inviare, per augurare un Buon Natale, ad amici, colleghi e parenti. La redazione di LiveUnict propone le frasi più originali da inviare per augurare un sereno Natale.

I messaggi più originali per gli studenti