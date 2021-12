Covid Sicilia, oggi +1.410 contagi: a Catania quasi 400 nuovi positivi

Covid Sicilia: fa paura la variante Omicron, ma i contagi e i decessi rimangono contenuti. Ecco l'ultimo bollettino pubblicato dal Ministero della Salute.

La variante Omicron spaventa l’Europa. L’OMS lancia l’allarme e invita tutti a vaccinarsi, poiché sarebbe in arrivo una vera e propria “tempesta”. Nel frattempo, i contagi giornalieri continuano ad aumentare in Italia, sebbene i numeri restino sempre più contenuti rispetto ad altri Paesi, come ad esempio, la Francia.

In Italia, si registrano oggi +36.293 nuovi contagi. Occorre, tuttavia, precisare che – nonostante i numeri in aumento – i decessi rimangono contenuti rispetto allo scorso anno e grazie all’efficacia della vaccinazione. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 146, mentre i guariti sono 17.595. Attualmente, nel nostro Paese, ci sono 402.729 positivi.

Covid: il punto sui contagi in Sicilia

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbero 7 i casi di variante Omicron individuati in Sicilia. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute, si registrano oggi + 1.410 nuovi positivi. L’incremento di nuovi attuali positivi è di 470, per un totale di 22.404 positivi in tutto nell’Isola.

Le vittime sono 17, mentre i guariti sono 963.

I numeri delle province: boom a Catania