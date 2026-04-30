Ponte sullo Stretto: passo avanti decisivo per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Il Senato della Repubblica ha dato il via libera al cosiddetto “Decreto Ponte”, approvando il provvedimento con il voto di fiducia. In parallelo, la società Stretto di Messina Spa comunica risultati finanziari positivi e il rinnovo dei vertici.

Ponte sullo Stretto: via libera da Palazzo Madama

L’aula del Senato ha approvato il decreto con 95 voti favorevoli, 58 contrari e un solo astenuto. Il testo passa ora all’esame della Camera dei Deputati per la conversione definitiva in legge. I tempi sono stretti: l’iter legislativo dovrà concludersi necessariamente entro il 10 maggio, data di scadenza del provvedimento.

Il voto di fiducia conferma la volontà del governo di accelerare su un’opera considerata strategica per il rilancio infrastrutturale del Mezzogiorno.

Ponte sullo Stretto: bilancio 2025 in utile per la Stretto di Messina Spa

Mentre la politica si muove a Roma, l’assemblea ordinaria della società Stretto di Messina Spa ha ratificato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. I numeri segnano un momento di solidità per la concessionaria pubblica: l’anno si è chiuso con un utile di 8,5 milioni di euro.

Questi fondi testimoniano l’operatività della società in una fase cruciale, che precede l’avvio effettivo dei cantieri e la gestione dei complessi iter espropriativi e tecnici.

Governance: Ciucci confermato, Basile nuovo Presidente

L’assemblea dei soci ha inoltre definito il nuovo assetto al vertice della società, puntando sulla continuità operativa:

Nella nota ufficiale, gli azionisti hanno espresso un sentito ringraziamento ai vertici uscenti — il presidente Giuseppe Recchi, il consigliere Giacomo Saccomano e la presidente del Collegio Sindacale Paola Noce — per l’impegno e la dedizione mostrati nel portare avanti il progetto fino a questa fase.