La Polizia Locale di Catania, al comando di Diego Peruga e del vice Stefano Blasco, ha conseguito un nuovo importante risultato operativo nel contrasto ai parcheggiatori abusivi: sono state infatti verbalizzate complessivamente 16 persone e sequestrati circa 120 euro quale provento di attività illecita.

“L’intensificazione dei controlli sui parcheggiatori abusivi è una priorità dell’Amministrazione del sindaco Trantino“, ha dichiarato l’Assessore alla Polizia Locale Carmelo Coppolino. “Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Sicurezza, gli operatori hanno strumenti ancora più efficaci: sanzioni più severe e la previsione dell’arresto in caso di recidiva rappresentano una risposta concreta dello Stato”.

I controlli proseguiranno con cadenza sistematica su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone a maggiore affluenza turistica per garantire legalità e decoro.

La Polizia Locale, inoltre, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto già noto per aver truffato una scolaresca in Piazza Duomo. L’uomo è stato colto nuovamente in flagranza mentre, con modalità insistenti e intimidatorie, sottraeva circa 25 euro a minori di una scuola di Brindisi in visita d’istruzione. Gli agenti hanno identificato le vittime e restituito la somma sottratta. L’uomo, già denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, è stato deferito a piede libero.