PNRR, via a maxi selezione di 1.000 esperti: figure ricercate e scadenze

Nell'ambito del PNRR, le Regioni e le Province Autonome vengono chiamate a formare quella che viene definita la "task force dei 1.000": un migliaio di unità per sostenere in vari modi le amministrazioni territoriali.

Nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), sono state bandite diverse selezioni per numerose nuove assunzioni. Di fatto sono stati resi pubblici, sul portale inPA, gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti.

Compito di quella che viene chiamata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, la “task force dei 1.000”, è di “sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure”.

Selezione PNNR: le figure ricercate

Ben 1.000 tra geometri, statistici, informatici, agronomi, geologi, biologi, fisici, chimici, architetti, ingegneri ed esperti giuridici, digitali e gestionali andranno a supporto delle regioni del Sud (circa il 40%) e del Centro-Nord (il 60%) per tre anni: come spiegato da Brunetta, “supporteranno le amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse, dagli appalti alle autorizzazioni ambientali, e accelerare l’attuazione dei progetti e degli investimenti“. Ma quali sono le figure ricercate nei bandi che riguardano, tra le altre regioni, anche la Sicilia?

105 ingegneri civili;;

41 ingegneri gestionali;

37 ingegneri energetici;

24 ingegneri chimici;

94 ingegneri ambientali;

71 geologi;

9 esperti tecnici in appalti;

66 esperti nella gestione e nel monitoraggio di processi complessi;

22 esperti in ambiente;

80 esperti giuridici;

83 esperti amministrativi;

13 chimici o fisici;

22 biologi;

6 avvocati esperti in diritto ambientale;

79 architetti;

23 agronomi.

Le scadenze utili

Ci si potrà candidare, dopo aver consultato i bandi facilmente reperibili sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre, entro e non oltre le 14:00 del prossimo lunedì, 6 dicembre.

Le figure ricercate, che saranno selezionate in base al curriculum (o tramite colloquio se dovessero pervenire candidature pari al quadruplo delle figure richieste), avranno un responso entro la fine del mese: gli incarichi, infatti, partiranno dall’1 gennaio.