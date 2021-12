Lavoro Catania, dalla Rinascente a MediaWorld: le posizioni aperte

Lavoro Catani: le opportunità lavorative nella provincia sono molte. Lidl, Rinascente e Mediaworld cercano personale: ecco tutte le offerte attive e i posti disponibili.

Lavoro Catania: se si sta cercando impiego nella città di Catania, potrebbe essere utile guardare le offerte lavorative delle grandi aziende presenti nel territorio. Per esempio, attualmente, Lidl, Rinascente e MediaWorld sono in cerca di personale, quindi, perché non dare un’occhiata ai requisiti richiesti ed in caso candidarsi?

Lidl assume: i posti disponibili

Alcune grandi opportunità di lavoro Catania sono offerte da Lidl, una catena europea di supermercati molto nota.

La prima posizione aperta è quella di Addetto Vendite a chiamata. Si tratta di un contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) con la possibilità di effettuare turni variabili dalle 4 alle 8 ore al giorno, in un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante.

Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono:

Collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita;

Rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

Sistemazione e pulizia dei locali.

I requisiti, invece, sono i seguenti:

Diploma di maturità;

Spiccato orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Approccio Multitasking.

Questa posizione lavorativa è disponibile per il punto vendita di Corso Indipendenza a Catania.

Lidl, cerca inoltre altri dipendenti, stavolta a Misterbianco. L’azienda, infatti, propone il Graduate Program “Generazione Talenti Logistica”, che rappresenta un’opportunità per lanciare la carriera agli esordi attraverso un percorso lavorativo e formativo di un anno, basato sulla Job Rotation e strutturato in 4 fasi diverse.

Per questa posizione il requisito fondamentale è essere neolaureato e avere spirito di iniziativa.

Una posizione simile, sempre rivolta ai neolaureati, è quella di Graduate Program “Generazione Talenti Vendite”, che prevede un contratto a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati al minuto e, al termine del programma, concrete possibilità di inserimento.

Infine, Lidl, sempre a Misterbianco, cerca personale per il ruolo di Capo Area | Area Manager. In questa posizione, si avrà la possibilità di definire la strategia commerciale di 5-6 di Punti Vendita di cui si sarà responsabile.

I requisiti per accedere a questo ruolo sono:

Laurea ad indirizzo economico-gestionale;

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;

Interesse per il settore Retail e per la GDO;

Spiccate capacità manageriali e di leadership;

Forti doti analitiche e visione d’insieme;

Flessibilità territoriale;

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa.

Lavoro Catania: la Rinascente assume

Anche la Rinascente cerca personale per la sede di Catania, in particolare per il ruolo di Sales Assistants.

Alcune delle attività e responsabilità di un Sales Assistant sono le seguenti:

Accogliere in modo elegante e professionale il cliente;

Assistere il cliente durante l’ esperienza di acquisto;

Costruire una relazione di fiducia con il cliente;

Collaborare con il team Visual nel mantenimento dei layout del negozio garantendo una corretta esposizione della merce;

Collaborare al raggiungimento degli obiettivi commerciali del team e dello Store.

I requisiti, invece, sono i seguenti:

Essere studente con disponibilità a lavorare nel weekend;

Diploma di scuola superiore o titolo equivalente;

Inglese fluente e/o la conoscenza di un’ulteriore lingua tra Cinese, Russo e Arabo;

Forte interesse per il mondo del Fashion e Luxury;

Ottime doti comunicative;

Capacità organizzative e team working;

Energia e dinamismo.

La Rinascente, inoltre, cerca personale per il ruolo di Visual Merchandiser, che dovrà collaborare nell’ideazione creativa e originale dell’allestimento dello spazio espositivo in base al prodotto da valorizzare, gestireil la manutenzione e la rotazione degli allestimenti e verificare l’esigenza di rifornimento dei materiali e della cartellonistica per assicurarne il riordino e l’arrivo nei tempi stabiliti.

I requisiti per questa posizione sono:

Laurea in ambito artistico o percorso equivalente;

Precedente esperienza tra i 1 e 2 anni in ruolo simile maturata in aziende operanti nel settore Retail;

Orientamento all’obiettivo;

Capacità relazionali e comunicative;

Passione per il settore Fashion and Luxury;

Conoscenza della lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere;

È infine richiesta elevata flessibilità, attenzione al dettaglio, problem solving iniziativa, commitment.

MediaWorld: i ruoli disponibili

Altre interessanti opportunità di lavoro Catania sono quelle offerte da MediaWorld. L’azienda, infatti, cerca Addetti Vendita/Logistica caratterizzati da:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

L’azienda offre contratto Part-Time e a Tempo Determinato, con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Per avere ulteriori informazioni su tutte le possibilità di lavoro illustrate, bisogna andare nei siti delle aziende, dove è possibile anche candidarsi.