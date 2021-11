Coronavirus, Sicilia evita la “zona gialla”: la cabina di regia

Per la Sicilia non è stato disposto alcun passaggio in "zona gialla": la buona notizia emersa dall'ultima cabina di regia.

Da giorni la Sicilia ha ricominciato a temere un nuovo passaggio in “zona gialla”, per via di contagi crescenti anche tra i più piccoli. Eppure la Sicilia, almeno per la prossima settimana, resterà in”zona bianca”. Di fatto, secondo quanto appena emerso, per nessuna Regione della Penisola subentrerà il cambio di colore, dunque nuove restrizioni.

Questa settimana 20 Regioni italiane, sulla base del monitoraggio settimanale della cabina di regia, sono classificate a rischio moderato. Solo la Calabria è stata etichettata “a rischio basso”.

Al contrario, si teme per il Friuli Venezia Giulia che risulta “a rischio alto”.

“Zona arancione” per Nicolosi

La Sicilia resta in “zona bianca” ma per i singoli comuni che presentano dati Covid particolarmente allarmanti scattano restrizioni. Basti pensare che Nicolosi, nel Catanese, domani entrerà in “zona arancione”.