Maltempo, Diletta Leotta: “Il mio cuore è lì con voi, forza Catania!”

Il pensiero della conduttrice televisiva alla sua città natale: "I catanesi si rialzeranno in fretta".

Sono tantissimi i messaggi ed i pensieri rivolti alla Sicilia ed ai siciliani negli ultimi giorni, causa l’ondata di maltempo che ha dilaniato in lungo e in largo la parte orientale dell’isola. Pensieri ricchi d’affetto sono arrivati da moltissimi personaggi di spicco del panorama italiano.

Tra questi, ovviamente, non potevano mancare tutti i nativi del vulcano, come ad esempio Carmen Consoli, Luca Parmitano, Mario Biondi e Miriam Leone. Non per ultima anche Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva in ambito sportivo e originaria proprio di Catania.

“Vivo e lavoro a Milano ma il mio cuore in questi giorni è a Catania. Lì sono le mie radici, la mia famiglia. Conosco la città e la forza dei catanesi e quindi sono sicura si rialzeranno in fretta“, esordisce il suo post nei social network.

Un pensiero rivolto anche al cambiamento climatico, principale attore di questi disastri ambientali: “Quello che sta accadendo in queste ore, con l’ansia e le paure per il possibile arrivo di un uragano nel sud della Sicilia, come fossimo ai Caraibi, dovrebbe farci riflettere tutti sull’urgenza di prendere sul serio i rischi del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico. Spero che ne parlino a Roma nel G20“.

“E, lasciatemi usare un incoraggiamento calcistico, Forza Catania!“, conclude il messaggio della Leotta.