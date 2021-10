Da Parmitano a Chiara Ferragni: le star che sostengono Catania dopo il disastro

In queste ore molte celebrità hanno rivolto un pensiero "virtuale" a quanto accaduto a Catania: ecco alcuni messaggi.

Le incredibili immagini di Catania duramente colpita dal maltempo sono state trasmesso in televisioni ed hanno, in poche ore, fatto il giro del web. La notizia ha raggiunto anche le celebrità, siciliane e non solo: molti VIP, soprattutto tramite i social, si sono detti addolorati per la condizione della città ed hanno espresso la propria vicinanza ai catanesi.

Tra questi Luca Parmitano, noto astronauta nato a Paternò indissolubilmente legato al capoluogo etneo.

“A Catania vivono i miei genitori, mio fratello, parenti, i miei più cari amici – ha scritto Parmitano su Twitter – . È una città rinata cento volte, da 2.700 anni, tra terremoti o alluvioni: il suo cuore è un vulcano, la lava, il suo sangue, la gente la sua linfa vitale. Risorgerà ancora”.

Anche Mario Biondi e Levante, rispettivamente nati a Catania e Caltagirone, per esprimere la propria vicinanza hanno scelto di condividere dei video della città in ginocchio su Instagram.

Lo stesso ha, poi, fatto Giuseppe Di Stefano, noto giornalista che lavora per Sky Sport 24: il video è stato, in questo caso, accompagnato dalla didascalia “Resisti Catania mia”.

“Mi si stringe il cuore nel vedere e ricevere queste immagini da Catania, la mia città – ha dichiarato, invece, l’attrice Miriam Leone tramite il proprio account Instagram – che si trova in un momento di grande emergenza. Mando un forte abbraccio a tutta la comunità, ai miei amici, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che stanno aiutando il proprio prossimo.

Il mio abbraccio più grande ai familiari delle vittime – ha continuato Miriam Leone – . Vorremmo sapere se e come possiamo aiutare, intanto esprimo vicinanza alla mia amata città“.

Anche celebrità non nate in Sicilia hanno dedicato un pensiero alla città.

Chiara Ferragni, nota influencer, ha dedicato una propria storia Instagram all’ondata di maltempo che ha colpito Catania, città d’origine di alcuni suoi parenti.

“Catania, i miei pensieri sono lì con voi – ha scritto Chiara Ferragni – . La mia famiglia materna è proprio di lì e vedere queste immagini fa male al cuore“.

“Forza Catania”: sono queste, infine, le parole d’incoraggiamento espresse dal celebre cantante Eros Ramazzotti.