Nonostante gli avvisi delle Autorità competenti sulle condizioni meteo avverse causate dal passaggio del ciclone Harry, un proprietario di una barca a vela è rimasto alla deriva all’interno del porto di Catania mentre cercava di mettere in sicurezza l’imbarcazione. Durante le manovre, una cima si è impigliata nell’elica, impedendo ogni movimento. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, che, vedendo il marito e il figlio minorenne in difficoltà, ha immediatamente contattato la Capitaneria di Porto.

Il personale della motovedetta Sar, in servizio h24, è intervenuto prontamente, rimorchiando la barca a vela verso un tratto di banchina libero. Con l’aiuto del personale via terra, l’imbarcazione è stata messa in sicurezza nonostante le condizioni di mare agitate e le forti raffiche di vento che soffiavano anche all’interno del porto. Fortunatamente, l’incidente si è concluso senza danni, ma con un grande spavento per i due malcapitati.