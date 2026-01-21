Il ciclone Harry si è abbattuto per più di 48 ore lungo le coste catanesi! Fin dalle prime ore di questa mattina i cittadini di Aci Castello si sono svegliati e davanti ai loro occhi vi era solo devastazione. Case, imprese, auto completamente distrutte dalla forza del mare. I paesaggi a cui si era abitati ora sono del tutto irriconoscibili!

Di seguito le immagini della devastazione.