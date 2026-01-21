Il ciclone Harry si è abbattuto per più di 48 ore lungo le coste catanesi! Fin dalle prime ore di questa mattina i cittadini di Aci Castello si sono svegliati e davanti ai loro occhi vi era solo devastazione. Case, imprese, auto completamente distrutte dalla forza del mare. I paesaggi a cui si era abitati ora sono del tutto irriconoscibili!
Di seguito le immagini della devastazione.
1. foto comune di Aci Castello
2. foto comune di Aci Castello
3. foto comune di Aci Castello
4. foto comune di Aci Castello
5. foto comune di Aci Castello
6. foto comune di Aci Castello
7. foto comune di Aci Castello
8. foto LiveUnict
9. foto LiveUnict
10. foto LiveUnict