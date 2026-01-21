Dopo le forti mareggiate, che hanno duramente colpito il litorale nelle ultime 48 ore, hanno devastato il Lungomare di Catania, provocandone il cedimento di un marciapiede. La nuova voragine si sarebbe aperta all’altezza di viale Ruggero di Lauria. Le terribili immagini giungono da un video pubblicato dai numerosi cittadini e residenti.

A dir la sua anche Graziano Bonaccorsi, appartenente al Movimento 5 Stelle: “il lungomare di Catania oggi si presenta devastato dalla mareggiata e dall’uragano che si sono abbattuti con una violenza impressionante. Le immagini parlano da sole e raccontano una ferita profonda per il nostro territorio. Nei prossimi giorni sarà necessario fare la conta dei danni, capire l’entità reale di quanto è stato distrutto e programmare interventi seri e tempestivi. La priorità resta la messa in sicurezza e il ripristino di un’area che è patrimonio di tutti. La notizia che ci consola, in mezzo a tanta distruzione, è che non ci sono state vittime. È un sollievo enorme, che però non deve farci abbassare la guardia”.