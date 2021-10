Meteo Sicilia, paura “Medicane”: è ufficiale, domani allerta rossa

Allerta rossa su mezza Sicilia: la paura "Medicane" si fa concreata con il bollettino della Protezione Civile. Le condizioni meteo sono in peggioramento.

La paura “Medicane” si fa sempre più concreta: in Sicilia, domani, sarà allerta rossa. Le condizioni meteo sono in evidente peggioramento nelle prossime ore e, per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato l’allerta.

Uragano “Medicane”: domani allerta rossa su mezza Sicilia

La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio meteorologico e idrogeologico per oggi 28 ottobre 2021 e domani 29 ottobre 2021. Permane su tutta la Sicilia una situazione di rischio elevato, con condizioni meteo avverse, forti precipitazioni e venti di burrasca.

La Sicilia sarà letteralmente spaccata in tre: il settore orientale sarà interessato da un’allerta rossa; quello centrale da un’allerta arancione; e quello occidentale da un’allerta gialla.