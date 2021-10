Maltempo Catania: Musumeci chiede una legge speciale per la Sicilia

Il governatore siciliano, Nello Musumeci, chiede una legge speciale per la Sicilia. La richiesta in seguito al disastro dei giorni scorsi: tutti i dettagli.

Dopo il forte maltempo degli ultimi giorni, che ha causato dei gravi danni a strutture pubbliche e private e la morte di alcune persone, la preoccupazione cresce. A tal proposito, il governatore Musumeci ha chiesto una legge che possa tutelare la Sicilia.

La richiesta da parte di Nello Musumeci riguarda “Una legge speciale per la Sicilia“, che abbia un fondo di “almeno tre miliardi di euro“, per contrastare quel che sono fenomeni naturali che provocano le frane, e che portano soprattutto poi al il rischio idrogeologico. Lo ha detto il presidente nel corso di un’intervista per Rainews24.

Il governatore continua: “Sono commissario dell’ufficio per il dissesto idrogeologico da 4 anni: ho trovato un budget già stanziato, abbiamo speso 400 milioni e saranno rimasti pochi milioni:, abbiamo pulito 87 fiumi che non vedevano un escavatore da oltre 40 anni. Ho visto con i miei occhi case costruite a un metro dall’alveo di un fiume“.

Si tratta di un’iniziativa senza dubbio importante, nella speranza che ciò che è accaduto nei giorni scorsi non si ripeta.