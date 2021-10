Maltempo Catania, dalla CNN a Le Figaro: il racconto della stampa estera

L'estremo maltempo che ha colpito la città di Catania in questi giorni ha attirato anche l'attenzione dei maggiori quotidiani della stampa estera.

Maltempo Catania: anche la stampa estera è rimasta colpita dalle immagini spaventose con al centro una città piegata duramente da violenti fenomeni meteorologici. Di fatto, le foto e i video di quanto è successo in Sicilia e, in particolare, a Catania negli scorsi giorni hanno fatto il giro del mondo. Complici i social media e i video di una Catania inondata diventati presto virali o i tanti “expats” che si trovano all’estero lontano dalla loro città, tra ieri e oggi, Catania è arrivata su alcuni dei principali giornali della stampa estera.

Maltempo Catania: la CNN riporta la notizia

La notizia degli eventi di Catania ha fatto il giro del mondo e anche la CNN l’ha riportata. Il noto media statunitense ha sottolineato nel titolo del suo articolo come “un’inondazione improvvisa” abbia trasformato le strade in veri e propri fiumi, con la principale via della città (Via Etnea) totalmente sommersa. Inoltre, la CNN ha anche riportato la notizia della pioggia dei giorni precedenti a partire dalla scorsa domenica, e ha sottolineato come la Protezione Civile avesse emesso un’allerta rossa per il maltempo.

La stampa britannica

Per esempio, per quanto riguarda alcune delle testate più note nel Regno Unito, The Independent riporta la notizia delle due persone decedute e dell’ordinanza del sindaco Pogliese che ordinava la chiusura dei negozi. In merito all’evento, anche il giornale britannico riporta che “la tempesta ha trasformato le strade in fiumi”, paragone che in molti hanno usato per descrivere la situazione delle vie del centro storico di Catania nella giornata di ieri. Inoltre, The Independent riporta le parole del sindaco della città etnea, che ha definito l’evento come “senza precedenti in quanto a forza e intensità”. Infine, il quotidiano britannico fa riferimento alla natura dell’evento come descritta da Ilmeteo.it, vale a dire un raro ciclone mediterraneo (Medicane) simile a quelli tropicali, specificando come il mare avesse una temperatura di 8 gradi maggiore rispetto alla media di questo periodo dell’anno.

E ancora per la stampa britannica scrive anche il noto quotidiano The Guardian, con un articolo che riporta anche alcuni video delle forti piogge di ieri a Catania. In questo caso, si parla delle forti piogge che hanno causato una vera “inondazione improvvisa”. Anche questo quotidiano riporta la notizia della morte di due persone, citando Catania anche per le numerose auto in panne e le interruzioni di corrente elettrica.

Anche la nota agenzia di stampa britannica Reuters ha riportato la notizia delle forti piogge che si sono abbattute su Catania. Inoltre, è interessante sottolineare che sia nel caso di Reuters che per diversi altri media, l’articolo non rientri nella categoria “Internazionale” ma in quella “Ambiente”, in modo da sottolineare il nesso fondamentale dell’evento con la causa ambientale. Infine, Reuters riferisce di piazze trasformate in laghi a causa della violenta tempesta ciclonica, riportando anche la notizia degli allagamenti nei negozi, nell’ospedale Garibaldi e dell’attesa del picco per giovedì e venerdì.

Maltempo Catania: la stampa francese

Anche la stampa francese ha raccontato l’evento che si è abbattuto su Catania, come nel caso del noto giornale Le Figaro, che riporta un titolo emblematico definendo l’evento di ieri come “inondazioni letali”. Il noto quotidiano francese ha deciso di allinearsi ad altri giornali, allegando alcuni video al suo articolo, come a sottolineare quanto le immagini possano parlare da sé. Inoltre, anche Le Figaro ha deciso di riportare le parole del sindaco di Catania sull’evento, insieme alla descrizione dei disagi vissuti dagli abitanti e automobilisti della città etnea.

Tra i giornali della stampa francese che hanno riportato la notizia di Catania è presente anche Le Parisien, sottolineando ancora una volta l’impatto devastante delle forti piogge che si sono abbattute sulla città etnea, e definendo l’evento come delle “inondazioni particolarmente violente”. Inoltre, il quotidiano francese ha evidenziato la gravità dell’evento riportando la notizia delle due vittime di ieri e esprimendo il timore che il bilancio dei decessi potesse aumentare. Infine, anche Le Parisien ha allegato dei video al suo articolo, compreso quello dell’Ospedale Garibaldi allagato, e l’articolo si conclude con la notizia che il punto culminante della tempesta è previsto per giovedì e venerdì.

Il resto del mondo

Ma la notizia degli eventi di Catania e della Sicilia Orientale hanno davvero fatto il giro del mondo. Infatti, per citare altri esempi, anche la stampa spagnola ha pubblicato degli articoli sui fatti di ieri. Per esempio, il media ispanico ABC aveva riportato già ieri mattina la notizia del forte maltempo che si era abbattuto sulla Sicilia Orientale a partire da domenica, allegando un video degli eventi. Inoltre, ABC ha sottolineato i forti venti di oltre 120 kn/h che hanno colpito l’isola.

Rimanendo sempre in Europa, anche il media tedesco STERN ha riportato la notizia di Catania e dei decessi a causa del maltempo che si è abbattuto sull’area a partire da domenica. STERN ha allegato al suo articolo un video, riportando come le case e i negozi si siano riempiti di acqua e fango e di come la città sia stata sommersa dalle piogge che hanno creato veri e propri fiumi e laghi.

Infine, la notizia è stata riportata anche da Expresso, un settimanale portoghese che sottolinea come una forte tempesta in Sicilia abbia provocato decessi e disservizi nella città di Catania. Inoltre, Expresso specifica come molte strade sono rimaste completamente sommerse in alcune zone dell’isola.

Un evento, quello di Catania, che ha sicuramente dell’eccezionale, data anche la grande attenzione mediatica rivolta dalla stampa estera. Nel frattempo, da ieri sera sembra aver smesso di piovere a Catania e, sebbene si attende il picco per giovedì e venerdì, si spera che il maltempo non causi ulteriori disagi alla città già provata dalle scorse giornate.