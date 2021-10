Diramata “allerta rossa” a Catania, Pogliese: “Domani scuole chiuse”

Diramata allerta rossa per la giornata di domani: il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, annuncia la chiusura delle scuole nella giornata di domani.

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese ha predisposto, dopo la notifica della protezione civile in merito all’allerta rossa diramata per la giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni grado e ordine in tutta la città.

“Il perdurare delle cattive condizioni meteorologiche – dice Pogliese – e l’estensione dell’allerta rossa alla giornata di domani, martedì 26 ottobre, mi inducono a reiterare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale”.

“Le piogge ingenti – continua -, che stanno aumentando d’intensità in queste ore, e la quantità di acqua proveniente anche dai Comuni dell’hinterland gravano sulla nostra Città; la Protezione Civile lavora incessantemente dalla notte scorsa per fare fronte a numerose situazioni di emergenza e sono tantissime le richieste di intervento. Rinnovo l’invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità e ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità”.

“Le notizie che provengono da altri Comuni, a volte tragiche, ci devono spingere a fare di tutto perché la popolazione comprenda la difficoltà per il nostro territorio nel fronteggiare eventi atmosferici così violenti e repentini” – conclude.