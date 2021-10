Catania, ancora forti temporali: strade allagate in diverse zone

Continua il maltempo a Catania causando diversi allagamenti nelle strade. Molte sono le zone interessate che non permettono la corretta viabilità.

Il maltempo non sembra dare tregua a tutto il territorio di Catania. Nella giornata di domani è stata diramata una nuova allerta rossa su tutta la Sicilia orientale. Tuttavia, molte zone della città si presentano come dei fiumi in piena impedendo la viabilità sicura.

Tuttavia, nella zona dell’Aeroporto di Fontanarossa le strade sembrano un fiume in piena. Altre zone della città etnea che risultano allagate sono: Via Acquicella Porto, il Villaggio di Santa Maria Goretti e la zona di Vaccarizzo, dove il fiume simeto ha rotto gli argini causando allagamenti nelle strade. Inoltre, nella circonvallazione di Catania alcuni automobilisti hanno occupato la corsia opposta causando diversi disagi.