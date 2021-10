Catania, annunciata nuova “allerta rossa”: previsti forti temporali

La Protezione Civile ha reso noto un nuovo bollettino diramando l'allerta rossa per domani in tutta la Sicilia orientale. Le ultime notizie.

Continua a piovere a Catania, nelle ultime ore ormai ininterrottamente, causando diversi disagi in alcune strade della città. Infatti, la circonvallazione di Catania sembra essere un fiume e le auto hanno anche occupato le corsie opposte del senso di marcia causando notevoli disaggi per i guidatori. Inoltre, il Viale Vittorio Veneto sembra un fiume in piena così come la zona industriale di Catania e Via Aquicella Porto. Infatti, sono stati richiesti innumerevoli soccorsi dei Vigili del Fuoco

Come precisato dai vigili del fuoco, alle ore 16:00, risultano 140 chiamate in coda, 20 interventi in corso, 17 interventi effettuati. Le aree più colpite sono la zona Sud della città di Catania, la Zona Industriale, i villaggi sul litorale della SS114 in direzione Siracusa, Misterbianco e tra i paesi etnei, in particolare, Pedara, Tremestieri Etneo, Mascalucia e Gravina di Catania.

La Protezione Civile ha anche lanciato una nuova allerta rossa per la giornata di domani 26 ottobre. Infatti, nella giornata di oggi il livello di allerta era passato da rosso ad arancione ma per domani sarà riconfermato il colore rosso in tutta la Sicilia orientale e dunque anche a Catania. A tal proposito, il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, ha predisposto la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 26 ottobre.