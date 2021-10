Catania, caos in città: decine di macchine impantanate [FOTO]

Il forte temporale in corso al momento ha trasformato via Etnea e altri punti della città in un fiume in piena che scorre tra le vie di Catania, già provata dalla pioggia di questi giorni.

Un forte temporale è al momento in corso sull’area della città di Catania, quasi a non lasciarle tempo di riprendersi dopo le ingenti piogge dei giorni scorsi: basti pensare che in un comune catanese sono caduti quasi 400 mm di pioggia in un solo giorno. Infatti, già da domenica forti piogge e temporali si sono abbattute su tutta la Sicilia e solo a Catania si sono resi necessari più di 200 interventi dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, la forte pioggia sta anche mettendo in ginocchio il settore agricolo, che ha subito gravi danni, secondo quanto riportato dalla Coldiretti e dalle immagini di campagne allagate. Ma le aree agricole non sono le uniche allagate: lo stesso sta succedendo in altre parti di Catania, come al Terminal C dell’aeroporto Fontanarossa e al centro commerciale Porte di Catania, con video che rimbalzano sui social.

E il centro della città etnea non sembra essere risparmiato dall’ondata di maltempo. Infatti, al momento la via Etnea si presenta come un vero e proprio fiume in piena, con l’acqua che scorre tra le vie della città. Di seguito le foto direttamente da via Etnea.