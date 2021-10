Catania, nubifragio in corso: quasi 200 interventi dei Vigili [FOTO]

La pioggia non da tregua a tutto il territorio di Catania. In arrivo nuovo nubifragio con forti temporali, seguiti da venti e tuoni. Il comunicato dei Vigili del Fuoco.

Una nuova tempesta di acqua si è abbattuta su Catania proprio adesso. Difatti, oggi, è allerta rossa su tutto il territorio. Le piogge saranno più intense durante le ore seguenti ed i Vigili del Fuoco sono a lavoro per rendere sicura tutta la zona, soprattutto nei luoghi in cui la città è più allagata.

Tuttavia, dal 24 ottobre ad oggi, i Vigili del Fuoco sono a lavoro con 214 Interventi espletati con 429 squadre movimentate. Gli interventi, nello specifico, riguardano:

61 soccorsi e salvataggi di persone;

91 danni generici causati dall’acqua;

31 rimozioni di alberi;

22 interventi vari.

Attualmente, invece, gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco sono 19 con 36 squadre in movimento. Inoltre, gli interventi in coda ammontano a 186.