Maltempo, allagamenti all’Aeroporto e alle Porte di Catania [VIDEO]

Il forte maltempo sta causando allagamenti in diversi luoghi della città etnea, come l'aeroporto Fontanarossa e il centro commerciale Porte di Catania.

La violenta ondata di maltempo e le forti piogge non lasciano il tempo di respirare a Catania. Sulla città etnea piove ininterrottamente e in maniera consistente da diversi giorni e i danni sono ingenti. Infatti, Coldiretti riporta allagamenti nelle campagne e agrumeti sradicati, mentre sui social rimbalzano video di zone della città etnea allagate.

Si tratta per esempio del Terminal C dell’Aeroporto Fontanarossa, che si presenta allagato con i passeggeri in attesa lateralmente, come si nota dal video pubblicato dalla pagina Facebook “La Sicilia in Volo”.

Ma la situazione è anche peggiore all’interno del centro commerciale Porte di Catania, con l’acqua che entra incontrollata dal pavimento tra i dipendenti e la merce esposta, come è possibile vedere da un video pubblicato da La Sicilia.