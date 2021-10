Maltempo nel catanese: ancora in corso le ricerche della donna dispersa

I Vigili del Fuoco sono ancora alla ricerca della donna scomparsa nel catanese a causa del maltempo che sta attraversando tutto il territorio. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Sono ancora in corso le ricerche della donna scomparsa a Scordia in provincia di Catania, a causa del nubifragio che ha colpito la città nella giornata di ieri. In un primo momento, la coppia di coniugi era stata avvistata all’interno di una Ford Fiesta che si sono trovati costretti ad abbandonare a causa della forte acqua che attraversava la città.

Successivamente, nella giornata di oggi è stato trovato il cadavere del marito dai Vigili del Fuoco. Attualmente, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono alla ricerca da oltre 12 ore proseguendo le ricerche sul campo secondo i criteri e le modalità concordate sul posto dalle forze in campo.