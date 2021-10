Maltempo Sicilia, alluvione colpisce Scordia: auto travolte [VIDEO]

Il maltempo continua a battere sulla Sicilia: ecco le immagini che arrivano da una città del Catanese e che documentano una alluvione in corso.

Da circa 24 ore, il maltempo sta colpendo diverse zone della Sicilia. Secondo gli ultimi video, in una città del Catanese è in corso una vera e propria alluvione. Si tratta di Scordia, dove le auto sono state travolte dalle abbondanti precipitazioni.

Tantissime sono le chiamate che stanno giungendo alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa del maltempo e del forte vento che dalla notte scorsa sta sferzando il territorio della provincia.

La maggior parte degli interventi di soccorso, svolti e in corso di svolgimento, riguardano alberi e pali pericolanti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d’acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud della città di Catania. Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa. Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.