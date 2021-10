Etna, la vetta catanese imbiancata dalla prima neve [FOTO]

La prima neve è arrivata sull'Etna, regalando un assaggio della stagione fredda alla città di Catania e ai suoi abitanti, tutti intenti a fotografare la montagna.

Questa mattina Catania è stata svegliata da un assaggio di inverno e della stagione fredda. Infatti, complice la brusca diminuzione delle temperature che ha colpito la città etnea nelle ultime ore, la prima neve si è depositata sulla cima dell’Etna.

Lo scenario che è stato regalato ai catanesi stamattina è stato dunque quello della prossima stagione invernale, e in tanti si sono fermati a immortalare la prima nevicata sulla vetta etnea. Infatti, con le temperature relativamente miti dell’autunno catanese, non è certo che questo panorama possa essere visibile a lungo e magari bisognerà aspettare i veri mesi freddi per rivedere l’Etna imbiancata come oggi. Di seguito una gallery dell’Etna innevata da diversi punti di osservazione nella provincia di Catania.