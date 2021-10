Meteo Sicilia, tornano i temporali: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia, in arrivo di nuovo il maltempo. Nella giornata di domani, attesi temporali in gran parte delle regioni siciliane. Le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: in arrivo, a partire da domani maltempo in gran parte della Sicilia. Infatti, dopo i forti temporali che si sono abbattuti su tutta l’Isola le scorse settimane, il maltempo aveva dato un po’ di tregua ma adesso sembra incombere di nuovo su tutto il territorio. Tuttavia, a partire da domani mercoledì 13 ottobre l’aria via via più fredda colpirà tutta la regione con conseguenza a forti temporali e temperature in discesa.

Meteo Sicilia: le previsioni

In Sicilia, sono attesi nubifragi a partire già da domani 13 ottobre e dopo una pausa dai temporali, il maltempo farà di nuovo ritorno. Nella giornata di domani, le piogge saranno frequenti in quasi tutte le province siciliane. A Caltanissetta, forti temporali colpiranno la provincia a partire dalle ore 17 e fino al mattino seguente. Le temperature, inoltre, saranno in calo con una minima di 9 gradi.

A Palermo, la situazione sarà la medesima di Agrigento. Infatti, i temporali saranno abbondanti nelle giornate di mercoledì e giovedì e da venerdì in poi tornerà il sereno su tutta la provincia. Nella provincia di Trapani, invece, i temporali saranno abbondanti durante la giornata di mercoledì 13 ottobre con temperature che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi.

A Siracusa e Ragusa, il tempo sarà poco nuvoloso con temperature tra i 12 e i 21 gradi.

Meteo Catania: le previsioni per i prossimi giorni

Nella provincia di Catania, dopo giorni di tregua dalle forti piogge che hanno causati parecchi danni in tutto il territorio, il maltempo farà nuovamente ritorno in città e in provincia. Nella giornata di domani, 13 ottobre, per quanto riguarda Meteo Sicilia, sono attesi lievi temporali a partire dal tardo pomeriggio e si manterranno fino al giorno seguente. Inoltre, le temperature minime che saranno avvertite si aggireranno intono ai 15 gradi nella giornata di giovedì e invece la massima sarà di 24 gradi nella giornata di domani.