Bonus assunzioni under 36: come fare richiesta

Bonus assunzioni under 36: in arrivo il nuovo incentivo Inps. Di seguito, nel dettaglio, cos'è e a chi può essere destinato. Gli ultimi aggiornamenti.

In arrivo il bonus assunzioni under 36. L’incentivo permetterà di favorire l’assunzione di lavoratori con meno di 36 anni aumentando l’esonero contributivo dal 50 al 100% dei contributi Inps in carico all’azienda.

Bonus assunzioni under 36: a chi spetta

Il bonus potrà essere utilizzato per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022. Il limite massimo dell’età per usufruire dell’incentivo è di 36 anni.

Possono usufruirne i datori di lavoro privati che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti e che non procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo di lavoratori inquadrati con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Come ottenere il bonus giovani

I datori di lavoro che volessero beneficiare dell’agevolazione dovranno rispettare i seguenti prerequisiti:

essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;

non aver violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro;

aver rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, quelli regionali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.

Per ottenere l’esonero i titolari dell’azienda richiedente dovranno inserire i dati il flusso Uniemens dell’Inps, la denuncia obbligatoria inviata mensilmente dai datori di lavoro del settore privato che svolgono le funzioni di sostituti d’imposta.

Importo incentivo

Il bonus assunzioni under 36 è pari al 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un importo massimo di 6 mila euro. L’incentivo consiste in un esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono under 36 che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale incentivo non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è cumulabile con altri incentivi di paura economica. Nello specifico, incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili e per l’assunzione di beneficiari naspi. Inoltre, però, è cumulabile con incentivo occupazione mezzogiorno e incentivo occupazione net.