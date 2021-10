Catania, il maltempo colpisce la città: registrati danni [FOTO]

Il maltempo che ha colpito Catania e provincia nelle ultime ore ha causato notevoli danni. Di seguito alcune foto della situazione attuale.

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito tutto il territorio di Catania e provincia causando numerosi danni alle abitazione e ai veicoli che si trovavano in strada nel momento in cui i forti temporali e venti sono arrivati. Dalla caduta di alberi in pieno centro storico al crollo dei tetti negli asili: numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per cercare di contenere i danni che la pioggia stava causando.