Colpito asilo a Catania: crolla un tetto a causa del maltempo

Registrati danni su tutto il territorio di Catania e provincia. A causa del forte vento e del temporale, in un asilo è crollato un tetto. Le ultime notizie.

Il maltempo, da ormai un paio di ore, colpisce tutto il territorio di Catania e provincia causando disagi nelle strade per la caduta di alberi e danni nel centro storico. Tuttavia, l’ultima notizia riguarda un asilo di Catania. Infatti, a causa dei forti venti sono stati segnalati importanti danni alle abitazioni provocando anche feriti.

Come anticipato da TGR, in un asilo di Catania, nello specifico, in Via Carlo Forlanini sembrerebbe essere caduto un tetto a causa delle forti piogge e del vento. Al momento non ci sono aggiornamenti in merito a tale situazione.