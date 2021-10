Meteo Sicilia, weekend di piogge e schiarite: le previsioni

Meteo Sicilia: la Regione non sembra riuscire a liberarsi dalla morsa del maltempo. In alcune province, tuttavia, potrebbe esserci delle schiarite.

Meteo Sicilia: la Trinacria non sembra trovare un attimo di pace. D’improvviso, da un momento all’altro, si è passati dai pantaloncini alla giacca, dalle pesanti ondate di calore alle piogge torrenziali che hanno causato, tra l’altro, come nel caso di Catania, colpita da un violentissimo downburst, ingenti danni alle strutture e tanta paura negli abitanti.

Viene dunque logico chiedersi, dopo gli ultimi difficili giorni e il cambio improvviso di temperature e meteo, cosa aspettarsi per i prossimi giorni in Sicilia: quali sono le previsioni in arrivo? Si potrà contare su un weekend, sebbene autunnale, più calmo e meno soggetto a violente scariche temporalesche? Ecco il meteo regionale in arrivo per il fine settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend

Si parta dunque da oggi, giovedì 7 ottobre: la Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta di tipo “giallo” fino a fine giornata per tutta la zona che interessa le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. Per questo motivo, come spiegato nel bollettino, ci si aspettano, soprattutto nel pomeriggio, “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Da venerdì, 8 ottobre, secondo Ilmeteo.it le condizioni meteo potrebbero lentamente migliorare: sono previsti temporali nel Palermitano e nel Trapanese, pioggia e schiarite nell’Agrigentino, cielo sereno e poco nuvoloso nel resto delle province.Previsioni simili per sabato, 9 ottobre, giornata nella quale si attendono temporali solo nell’Ennese, nel Palermitano e nel Nisseno. Domenica, invece, la situazione potrebbe nuovamente precipitare in tutta la Sicilia: saranno attesi temporali in quasi tutte le province, ad eccezione di Siracusa e Catania, sebbene quest’ultima potrebbe essere caratterizzata da fugaci piogge.

Le previsioni per Catania

Dopo il disastroso evento climatico verificatosi due giorni fa, la provincia etnea ora trema all’idea di nuove piogge torrenziali. Tuttavia, secondo le previsioni Meteo Sicilia, nella giornata di oggi potrebbero non verificarsi precipitazioni, nonostante l’allerta gialla e, dunque, l’invito alla prudenza da parte della Protezione Civile.

Giornata serena e poco nuvolosa prevista anche per domani, 8 ottobre e sabato, 9 ottobre; sono previste piogge per domenica, 10 ottobre, ma alternate a schiarite. Le temperature, infine, risentiranno certamente del netto abbassamento portato dall’arrivo dell’autunno: le massime, previste da oggi fino a domenica, non supereranno i 24/25 gradi.