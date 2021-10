Meteo Sicilia, diramata nuova “allerta” temporali: dove è prevista

Allerta Meteo Sicilia per la giornata di domani: la Protezione Civile ha pubblicato un bollettino, dove si prevede un livello "giallo" per alcuni settori.

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo Sicilia per la giornata di domani. In questi giorni, il maltempo sta sferzando gran parte del territorio con danni importanti soprattutto a Catania, dove ieri si è verificato un nubifragio.

Al contrario della giornata di oggi, dove l’allerta gialla era valida per tutto il territorio, domani l’allerta riguarderà solo alcuni settori dell’Isola.

Meteo Sicilia: allerta “gialla” domani

L’allerta “gialla” della Protezione Civile per rovesci o temporali sarà valida per tutta la parte Nord, Nord Occidentale e Nord Orientale dell’Isola. Come si può vedere nel bollettino in allegato, si tratta dei settori A, B, C e I. Il resto dell’Isola, invece, sarà verde.

L’allerta “gialla” per rischio idraulico, inoltre, sarà valida solo per i settori A, B e I. L’allarme è valido dalle 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di domani, 7 ottobre 2021.