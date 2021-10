Nuova ordinanza Musumeci: prorogata zona “arancione” per un comune

Nuova ordinanza del presidente Musumeci per il contenimento dell'epidemia da Covid nell'Isola: un comune rimane in zona arancione fino a metà ottobre.

Nuova ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, in merito alle misure di contenimento del Coronavirus nell’Isola. Isola, quest’ultima, che si avvia verso la zona bianca e che, nelle ultime 24 ore, ha registrato meno di 300 nuovi contagi.

Rimane, tuttavia, qualche zona del territorio che presenta ancora una zona particolarmente critica. L’ordinanza di Musumeci riguarda, nello specifico, il comune di Francofonte. Già in zona arancione, Francofonte riporta ancora un alto tasso di contagi: per questo, l’ordinanza stabilisce che rimanga ancora in zona arancione fino al 13 ottobre 2021 compreso.

Nel frattempo, 21 comuni del Messinese, che non sono al passo con le vaccinazioni, rischiano di passare in zona rossa.