Coronavirus Sicilia, quasi 300 i nuovi positivi: l’Isola terza per contagi

Coronavirus Sicilia: pubblicato il bollettino da parte del Ministero della Salute. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'epidemia nelle ultime ventiquattro ore.

Terza regione per numero di contagi, la Sicilia continua a mantenere la sua curva discendente: sono, in tutto, 285 i nuovi positivi. L’Isola è dietro alla Lombardia, che registrano oggi 449 nuovi contagi, e al Veneto con 406.

In Italia, i contagi nelle ultime 24 ore sono 3.235 e le vittime 39. Cala il numero degli attuali positivi, registrando un decremento di 2.052 unità per un totale di 88.247 attuali positivi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Decremento importante anche per quanto riguarda la Sicilia, dove gli attuali positivi sono – 996 per un totale di 12.372 attuali positivi su tutto il territorio. Le vittime registrate oggi sono 6, per un totale di 6.868 decessi dall’inizio della pandemia.

I guariti sono 1.275 per un totale di 281.171 guariti in tutto. Vediamo, ora, i dati delle singole province.

I datti delle province