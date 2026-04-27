Martedì 28 Aprile alle ore 10,00 nell’Istituto comprensivo “Dusmet Doria” in via Plaia 193, angolo via Barcellona, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, del Commissario Straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fabio Ciciliano, dell’Arcivescovo Metropolita Catania Luigi Renna e di altri rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, verranno avviati ufficialmente gli interventi del Piano straordinario di rigenerazione urbana del quartiere San Cristoforo, finanziato dal Governo nazionale nell’ambito del cosiddetto Decreto Caivano (D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito dalla Legge 28 febbraio 2025, n. 20).

Oltre ai lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto comprensivo “Dusmet Doria” con annessi nuovi spazi sportivi, gli interventi riguardano la riqualificazione di via Plaia, la nuova palestra annessa all’Istituto “Madonna della Provvidenza”, il nuovo Centro Comunale di Raccolta differenziata di via del Principe, la manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Rita Atria” la riqualificazione dell’ex mercato coperto di via Belfiore, Zuccarelli e Juvara, un nuovo Centro urbano per il Servizio sociale territoriale, la rigenerazione di Largo Don Pino Puglisi e delle piazze di via Madonna De La Salette e via De Lorenzo.

Un ampio piano di riqualificazione sociale e infrastrutturale destinato alle aree urbane ad alta vulnerabilità qual è San Cristoforo, volto a restituire dignità, sicurezza e qualità urbana a uno dei quartieri più popolari e identitari della città, per un investimento complessivo del governo nazionale di circa 21 milioni di euro.