Sicilia, cala incidenza dei contagi: quando si torna in zona bianca

Sicilia zona bianca? Questa possibilità si fa sempre più concreta: a confermarlo gli ultimi dati del bollettino del Ministero della Salute. Ecco quando l'Isola dovrebbe passare in zona bianca.

Per la Sicilia la zona bianca diventa sempre più vicina. A confermarlo sono gli ultimi dati del bollettino del Ministero della Salute.

In Sicilia è, infatti, calata l’incidenza dei casi positivi: dopo i dati di ieri, si registrano circa 52 casi ogni 100mila abitanti. La soglia per raggiungere la zona bianca è di 50 casi ogni 100mila abitanti ed è per questo che la l’Isola sembra andare in quella direzione. In molti si chiedono: la Sicilia quando torna in zona bianca?

La Sicilia potrebbe salutare la zona gialla già a partire dal prossimo weekend. Si aspetta la conferma ufficiale, dato che la Regione aveva chiesto in modo informale di anticipare l’allentamento delle restrizioni di qualche giorno. Si saprà di più venerdì 8 ottobre: in quella data, il ministro Roberto Speranza dovrebbe firmare l’ordinanza, che potrebbe già essere attiva a partire da sabato 9 ottobre anziché da lunedì 11.

Nel frattempo, ecco nel dettaglio i dati registrati con l’ultimo bollettino del 5 ottobre 2021:

321 nuovi positivi al covid

un incremento di 10 decessi

i nuovi guariti salgono a quota 560

Ecco i positivi suddivisi provincia per provincia: