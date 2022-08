Coronavirus Sicilia, ricoveri in calo: i contagi per provincia

Coronavirus Sicilia: cosa emerge dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute? Ecco i più importanti dati.

Coronavirus Sicilia: reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta ora al 16%, dunque risulta in aumento rispetto al 15% di ieri. I nuovi casi positivi, registrati nel corso delle ultime 24 ore, sono 2.082 (a fronte di 12.885 tamponi processati). Un numero inferiore a quello indicato ieri (2.772).

La Sicilia è ora al quinto posto per contagi.

Tuttavia, i ricoveri in regime ordinario e in terapia intensiva sono in calo rispetto a ieri. Di fatto i ricoverati risultano essere 636, 13 in meno rispetto al giorno precedente. Sono 30 i posti occupati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri.

Guarite ben 8.986 persone ma si registrano ancora 20 vittime.

I dati per provincia

I nuovi casi di Coronavirus risultano essere così suddivisi a livello provinciale: