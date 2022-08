Coronavirus Sicilia, 2.478 nuovi casi e 26 vittime: i dati su ricoveri e guariti

Coronavirus Sicilia: reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Di seguito i più importanti dati.

Coronavirus Sicilia: nuovo bollettino del Ministero della Salute, destinato ad indicare un nuovo aumento dei contagi rispetto alle precedenti 24 ore. Oggi si riferisce di 2.478 i nuovi casi di Coronavirus, registrati a fronte di 13.217 tamponi processati. Uno stacco netto rispetto al precedente bollettino, quello di ieri, che riportava 836 contagi. Il tasso di positività sale insieme ai casi, passando dal 12,8% di ieri all’attuale 18,7%.

Con 87.678 (-4.890 rispetto a ieri), la Sicilia è ora quinta Regione per numero di contagi.

Si registrano, inoltre, 7.342 guariti e 26 vittime.

Calano, invece, le ospedalizzazioni. In totale si contano 549 ricoverati, 39 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 31 i posti occupati, 2 in meno rispetto a ieri.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus suddivisi a livello provinciale: