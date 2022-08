Bonus trasporti, al via da settembre: a chi spetta e come fare domanda

Bonus trasporti: si potrà fare domanda da settembre. Ecco a chi spetta e come funziona.

Bonus trasporti: l’agevolazione, introdotta dal governo con il Decreto aiuti, può essere usato per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il bonus prevede delle eccezioni: come ha dichiarato il ministro Orlando, “sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business e le fasce più alte del trasporto ferroviario“. Ecco a chi spetta e come fare domanda per ottenerlo.

Bonus trasporti: a chi spetta

Il bonus può essere richiesto ed ottenuto dalle persone fisiche, studenti e lavoratori, che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

L’agevolazione spetta anche ai minori fiscalmente a carico: in questo caso la domanda deve essere presentata dal genitore.

Come fare domanda

La domanda per ottenere il bonus trasporti va inviata entro il 31 dicembre 2022. La domanda si può inoltrare tramite il portale dedicato bonustrasporti.lavoro.gov.it del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le domande potranno essere inviate a partire dal mese di settembre. Il bonus è disponibile fino all’esaurimento delle risorse: bisogna, quindi, affrettarsi nell’invio della domanda.

Per accedere al portale è necessario essere in possesso di Spid o Cie o Cns.

Sarà, poi, il Ministero a controllare le domande tramite i dati reddituali ottenuti dall’Agenzia delle Entrate.

A quanto ammonta il bonus

Il buono ha un valore massimo di 60 euro e, al momento della domanda, bisognerà indicare il gestore del servizio di trasporto pubblico che si vuole scegliere tra un elenco già predisposto dal ministero.

Il buono è valido per l’acquisto dell’abbonamento, annuale o mensile, entro la fine dell’anno. È personale e non cedibile.

Lo sconto è applicato poi direttamente dal rivenditore dell’abbonamento: in caso di esito positivo sarà generato un voucher da presentare entro un mese in una delle biglietterie che erogano gli abbonamenti.

Il finanziamento totale previsto per questa misura è di 180 milioni di euro per il 2022.