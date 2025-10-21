Sono 85 i comuni siciliani che beneficeranno di una misura introdotta nella scorsa Legge di Bilancio regionale, con la quale è stato istituito un fondo da due milioni di euro per coprire le spese di trasporto pubblico urbano per i giovani sotto i 20 anni.

Per poter beneficiare della nuova iniziativa bisognerà essere residenti nei comuni che offrono un trasporto urbano e potranno fare richiesta tutte le famiglie con un ISEE che non superi i 25.000 euro. Tutti i giovani, che verranno selezionati tramite i bandi comunali, riceveranno un abbonamento annuale gratuito da utilizzare per il trasporto pubblico locale.

Un sostegno alle famiglie e ai giovani

Si parla di oltre due milioni di euro ripartiti agli enti locali per il 20% in base alla popolazione residente e per 80% in base all’estensione territoriale del comune.

“Il lavoro di questi mesi per sostenere le famiglie siciliane e i giovani ha raggiunto il suo primo, tangibile risultato”, così parla il deputato regionale della Dc Ignazio Abbate, tra gli ispiratori della misura che ora è ufficialmente operativa. “Diamo ai giovani la possibilità di poter viaggiare liberamente all’interno del perimetro urbano sia per spostamenti scolastici che di tempo libero. L’importo di due milioni di euro – conclude Abbate – non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”.

Il fondi destinati alla città di Catania

I fondi per i bonus trasporti sono stati destinati in maniera più consistente alle tre città metropolitane: Palermo (110.757 euro), Catania (67.846) e Messina (60.920). il resto dei fondi è stato così dipartito: Ragusa,73.789 euro; Caltanissetta, 68.187; Enna, 54.542; Siracusa, 45.848; Agrigento, 42.733; Trapani, 33.432.

Per la città di Catania, i fondi sono stati così distribuiti: Militello in val di Catania 9.832 euro; Castel di Iudica 15.300; Acireale 12.863; Santa Venerina 3.898; Caltagirone 59.620; Paternò 26.889.