Bonus lavoratori fragili, 1000 euro per alcune categorie: a chi spetta

Bonus lavoratori fragili: 1000 euro destinati ad alcune categorie professionali che possiedono certi requisiti specifici. Tutte le informazioni a riguardo e su come ottenerlo.

Bonus lavoratori fragili: 1000 euro destinati ad alcune categorie di lavoratori. Al via la misura destinata ai dipendenti privati che hanno il diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. Infatti, il bonus tocca al lavoratore al quale sia stata riconosciuta una disabilità con connotazione di gravità o di rischio e che abbia presentato almeno uno o più certificati di malattia nel 2021. L’incentivo consiste in una tantum di 1000 euro per tutti i lavoratori fragili riconosciuti dalla legge.

Bonus lavoratori fragili 1000 euro: come presentare domanda

Il bonus può essere richiesto fino al 30 novembre 2022, e la domanda deve essere presentata in maniera telematica attraverso i seguenti canali:

servizio online dedicato, accedendo con le proprie credenziali;

Contact Center integrato, telefonando da rete fissa al numero verde relativo (gratuitamente) oppure al numero per rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

enti di patronato, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi.

Bonus lavoratori fragili 1000 euro: a chi è rivolto

Il bonus è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato, che devono possedere l’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. Di conseguenza, il bonus non spetta a:

ai collaboratori familiari (colf e badanti);

(colf e badanti); agli impiegati dell’industria ;

; ai quadri (industria e artigianato);

(industria e artigianato); ai dirigenti ;

; ai portieri ;

; ai lavoratori autonomi ;

; ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Requisiti

Per avere diritto al bonus lavoratori fragili 1000 euro, si devono avere i seguenti requisiti: