Bonus facciate 2022: come funziona e requisiti

Bonus facciate 2022: agevolazione tra le più utilizzate negli ultimi anni ma tra le più soggette a truffe. Di seguito, tutte le novità a riguardo e come funziona l'incentivo.

Bonus facciate 2022: detrazione dal 90% al 60% e intensificazione dei controlli per evitare truffe ed evasioni, secondo le relazioni dell’agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. Il bonus facciate è una delle agevolazioni più utilizzate negli ultimi anni, ma anche quella più soggetta a truffe ai danno dello Stato.

L’agevolazione si divide in due gruppi di intervento: il primo è il cosiddetto bonus facciate eco, che riguarda gli interventi influenti dal punto di vista energetico e che diminuiscono la dispersività degli edifici rifacendo l’intonaco di almeno il 10% della superficie dispersiva della struttura. Per quanto concerne il secondo gruppo di intervento, si fa riferimento alle facciate non eco, che riguarda interventi non influenti dal punto di vista energetico come i lavori di pulitura, tinteggiatura e rifacimento dell’intonaco per meno del 10% della superficie disperdente degli edifici.

Bonus facciate 2022: facciate eco

In merito al primo gruppo di intervento, quello delle facciate eco, è necessario fornire la certificazione dei requisiti tecnici e di congruità delle spese oltre al visto di conformità nel caso in cui si richieda lo sconto in fattura o la cessione del credito. Non è necessario che il bonus sia richiesto con detrazione in dichiarazione dei redditi.

Facciate “non eco”

Per quanto riguarda il secondo gruppo, a differenza di quello delle facciate eco, non è necessario fornire la certificazione dei requisiti tecnici ma, nel caso in cui si chieda il bonus attraverso sconto in fattura o cessione del credito, si deve però inoltrare un documento di congruità della spesa e il visto di conformità.

Bonus facciate 2022: proroga

Bonus facciate 2022: la legge di bilancio attualmente in vigore ha, quindi, prorogato il bonus facciate per tutto l’anno 2022. Tuttavia bisogna chiarire alcune problematiche per quanto riguarda i bonus rilasciati del 2022 ma riferiti a lavori avvenuti nel 2021. Non è ancora chiaro se in questo caso si debba applicare l’aliquota al 90% o al 60%.