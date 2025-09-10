Bonus trasporti: anno dopo anno i costi legati al trasporto pubblico sembrano aumentare radicalmente. Proprio per questo molte regioni italiane rilanciano, per l’anno 2025, il bonus trasporti. Si tratta di un’agevolazione pensata per ridurre traffico ed emissioni e allo stesso tempo supportare economicamente tutte le famiglie e studenti e lavoratori nel costo di abbonamento annuali o mensili. Di seguito tutte le regioni nelle quali è già stato attivato il bonus trasporto e i destinatari che ne potranno fare richiesta.

Bonus trasporti, le regioni del Nord

Per quanto concerne il bonus trasporti attivo nelle regioni del Nord, in prima linea l’Emilia Romagna, in questa regione il bonus è dedicato a tutti gli studenti con un ISEE inferiore a 30.000€ e le domande, per poter richiederlo, dovranno essere presentate entro il 18 dicembre 2025. E ancora il Friuli Venezia Giulia, si tratta di un abbonamento scolastico con una detrazione del 50% destinato a tutti gli studenti residenti. La Liguria, in questa regione i trasporti potranno essere utilizzarti gratuitamente da tutti gli under 18, mentre gli studenti residenti fino a 26 anni potranno godere di una detrazione dei costi di abbonamento pari a 50%. La Lombardia, tutti i residenti compresi tra i 18 e i 26 anni potranno accedere ad uno sconto fino al 40%. In Trentino- Alto Agide i trasporti sono gratis per tutti i lavoratori sospesi o disoccupati. In Valle d’Aosta si potrà godere di uno sconto fino al 90% per studenti universitari e per gli over 65, in questo caso lo sconto sarà calcolato in base alle fasce ISEE. Infine il Veneto in cui si potrà godere di uno sconto pari a 50% sui mezzi e treni regionali, la detrazione sarà dedicata a tutti i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Bonus trasporti, le regioni del Centro

Per quanto concerne le regioni del Centro anche in questo caso si hanno molte agevolazioni relative al bonus trasporti. Nelle Marche si avrà uno sconto del 70% per tutti i giovani universitari e un abbonamento a costi zero per anziani con un ISEE basso. In Toscana i trasporti saranno gratuiti per tutti gli under 18, mentre gli universitari potranno godere di uno sconto del 50% sui costi di abbonamento. In Umbria tutti gli studenti potranno accedere ad uno sconto fino al 60% su abbonamenti mensili e annuali. Infine, nel Lazio, i giovani tra i 16 e i 25 anni possono viaggiare gratis per 30 giorni su metro, autobus, tram e treni regionali grazie all’app “Bella X Noi”. L’agevolazione è valida fino al 15 settembre 2025.

Bonus trasporti, le regioni del Sud

Nelle regioni del Sud: in Abruzzo tutti gli studenti con un ISEE inferiore a 25.000 € potranno accedere ad uno sconto su abbonamenti annuali ai mezzi pubblici pari al 50%. Calabria, sono previsti degli sconti per studenti over 65, le agevolazioni verranno calcolate in base al reddito e al tipo di abbonamento. In Sicilia il bonus trasporti è dedicato a tutti gli studenti e giovani lavoratori con sconti dal 30 al 40%. Infine, in Campania i trasporti saranno gratis per tutti i giovani tra gli 11 e i 26 anni con un ISEE inferiore a 35.000 €, unica condizione che i giovani dovranno essere iscritti a scuola o all’università.