Per l’anno accademico 2025/26, l’Università di Catania conferma il proprio impegno a favore del diritto allo studio, offrendo diverse agevolazioni rivolte a tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e. Anche quest’anno, l’Ateneo mette in campo misure concrete per sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà economica.

Si parla di agevolazioni come: riduzione delle tasse universitarie ai servizi di supporto allo studio, passando per contributi economici, accesso facilitato ai trasporti e tante altre. Di seguito tutte le agevolazioni per il nuovo anno accademico.

Lavoro part-time

Anche per il nuovo anno accademico tutti gli studenti e le studentesse iscritti/e ad anni successivi al primo potranno partecipare ad attività di collaborazione all’interno delle strutture dell’Ateneo, fino a un massimo di 150 ore complessive. Queste attività prevedono il supporto a sale studio, aule, biblioteche e segreterie, contribuendo così al buon funzionamento dei servizi universitari.

L’accesso avverrà tramite concorso pubblico, con graduatorie redatte sulla base di criteri di merito e reddito, così come indicato nel bando. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il Portale Studenti dell’Università di Catania.

Sconti sui libri di testo

Anche per l’anno accademico 2025/26, l’Università di Catania rinnova la convenzione con l’Associazione Librai Italiani (ALI), confermando il proprio impegno nel sostenere concretamente il diritto allo studio. Grazie a questo accordo, tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e potranno usufruire di uno sconto del 25% sull’acquisto dei libri di testo. Per il 2025/26, la convenzione sarà attiva in due periodi distinti: dal 6 ottobre al 10 dicembre 2025 e dal 1 febbraio al 30 aprile 2026. Durante queste finestre temporali, gli studenti potranno recarsi presso le librerie convenzionate e acquistare i testi a prezzo scontato.

Per ricevere lo sconto ogni studente dovrà seguire i seguenti step:

accedere al Portale Studenti_Smart Edu;

compilare la scheda “Richiesta autorizzazione acquisto libri” in tutti i suoi campi (autore, titolo, importo, libreria);

consegnare la scheda in libreria.

Sconti sul trasporto urbano

Per l’anno accademico 2025/26, l’Università di Catania offre a tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale integrato per i trasporti urbani (bus AMTS e metro FCE) al costo agevolato di 20 euro. Il restante importo è interamente coperto dall’Ateneo. Gli studenti potranno acquistare l’abbonamento direttamente online, dopo il pagamento della tassa di iscrizione, tramite il Portale Studenti. Durante l’immatricolazione o l’iscrizione, sarà sufficiente selezionare il flag sulla voce “Abbonamento agevolato trasporti urbani AMTS/FCE”.

Anche il personale docente e tecnico-amministrativo può usufruire di una tariffa ridotta: l’abbonamento annuale integrato sarà disponibile al costo di 90 euro, acquistabile tramite il Portale del Personale, utilizzando le credenziali CINECA, entro il 31 ottobre 2025..

Per la modalità di richiesta si rimanda all’avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’Università di Catania.